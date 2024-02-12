حدد بديل عبد الرحمن غريب .. مفاجأة في اختيارات كاسترو لأجانب النصر أمام الفيحاء

النصر يُواجه مواطنه الفيحاء في ذهاب دور الـ16 يوم الأربعاء القادم

يستعد النصر لمواجهة مواطنه الفيحاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا يوم الأربعاء القادم، وقد تضمنت خيارات مدربه لويس كاسترو للأجانب الـ6 للقاء مفاجأة غير متوقعة.

لوائح دوري أبطال آسيا تسمح لكل فريق بإشراك 6 أجانب بينهم واحد آسيوي في كل من مباريات البطولة، وهو ما يُجبر الأندية السعودية على استبعاد 3 أجانب مقيدين في القائمة المحلية.

صحيفة الرياضية السعودية أشارت إلى أن كاسترو اختار بالفعل الخماسي الأجنبي الذي سيُواجه الفيحاء بجانب الوافد الجديد، عزيز بيهيتش، والذي لا يلعب محليًا بل قاريًا فقط.

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وتضمنت خيارات المدرب البرتغالي مفاجأة غير متوقعة تمثلت باستبعاد مواطنه أوتافيو من المباراة رغم مستواه ومردوده الممتاز هذا الموسم، إذ اختار كلًا من كريستيانو رونالدو وإيمريك لابورت ومارسيلو بروزوفيتش وساديو ماني وأندرسون تاليسكا.

حارس المرمى العائد حديثًا لقائمة النصر، دافيد أوسبينا، لن يخوض اللقاء بسبب الإصابة التي تعرض لها، ومن المتوقع عودته أمام الفتح في الجولة القادمة من دوري روشن أو الشباب في الجولة التالية.

الرياضية أوضحت كذلك أن كاسترو حدد بديل عبد الرحمن غريب في مواجهة الفيحاء وهو السعودي سامي النجعي، إذ يغيب الأول لمعاناته من تمزق في العضلة الأمامية، وأشارت إلى أن المدرب طالب اللاعبين الأجانب جميعًا بالاستعداد جيدًا للقاء موضحًا لهم أنهم لن يختار قائمته النهائية سوى قبل انطلاق صافرة البداية بساعات قليلة.