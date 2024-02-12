وداعًا للسعودية .. نجم ريال مدريد وبرشلونة السابق يجدد مع ناديه!

اللاعب ارتبط كثيرًا بالهلال والنصر

خسر دوري روشن السعودي بعض سباقات الفوز بتوقيع النجوم الناشطين في الدوريات الأوروبية، مثل ليونيل ميسي وهاري كين وكيليان مبابي ولوكا مودريتش، وقد أضيف مؤخرًا اسمًا جديدًا للقائمة.

الهلال والنصر تحديدًا حاولا كثيرًا التعاقد مع نجم هجوم ريال سوسيداد، الياباني، تاكيفوسا كوبو، والذي سبق له اللعب لناديي ريال مدريد وبرشلونة وملقب ب "ميسي اليابان".

الهلال كان قد قدم عرضًا للاعب في سوق الانتقالات الصيفي الأخير يتضمن منحه راتبًا سنويًا قدره 40 مليون يورو، فيما كشفت صحيفة ريليفو الإسبانية مؤخرًا عن تواصل النصر مع بعض الوسطاء لاستطلاع رأي النجم الياباني في الانضمام إلى صفوف الفريق.

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صاحب الـ22 عامًا والذي يُجيد اللعب كجناح أيمن وصانع ألعاب أغلق الباب تمامًا في وجه الدوري السعودي وجدد عقده مع ريال سوسيداد حتى صيف 2029، كما أعلن النادي رسميًا عبر حساباته على السوشيال ميديا.

النادي الإسباني، وبتلك المناسبة، أعلن عن مسابقة عبر حسابه الرسمي على إكس ستكون جائزة الفائز بها قميص كوبو موقع من جانبه.