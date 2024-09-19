أخبار النصر اليوم | غيابات بالجملة بالعالمي ضد الاتفاق .. وقرارات فنية لستيفانو بيولي

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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8 غيابات عن النصر ضد الاتفاق

يدخل نادي النصر مباراته ضد الاتفاق وهو يُعاني من غيابات بالجملة، حيث يغيب عن صفوفه 8 لاعبين دفعة واحدة.

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وكشف الإعلامي علي العنزي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن غيابات النصر ضد الاتفاق والتي ضمت:

"نواف العقيدي، علي لاجامي، ماجد قشيش، عبد المجيد الصليهم، مارسيلو بروزوفيتش، سامي النجعي، أيمن يحيى، ويسلي".

"زعل النصر لا يعنينا!" .. رئيس الشباب يكشف عن كواليس لقائه مع جويدو فينجا

كشف محمد المنجم، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب السعودي، عن "كواليس" لقائه مع الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي لعملاق الرياض النصر، مساء أمس الخميس. "اقرأ التفاصيل"

من المهيدب إلى رونالدو .. المتهمون الـ7 في أزمات النصر الفنية والإدارية

لم يتوقع أشد المتشائمين من جمهور النصر بل وأكثر خصومه تلك البداية السلبية للفريق في الموسم الجديد، 2024-2025، وهو ما جعل الحديث عن أسباب تلك البداية الكارثية محور حديث الجميع، سواء المشجعين أو حتى المنافسين. "اقرأ التفاصيل"

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رئيس الدوري السعودي عن ضم مبابي وفينيسيوس: كل شيء ممكن .. وهدفنا أن نكون ضمن الخمسة الكبار

أكد عمر مغربل، الرئيس التنفيذي للدوري السعودي للمحترفين، أن بلاده تستهدف وضع دوري روشن للمحترفين، ضمن أفضل 5 دوريات على مستوى العالم في وقت قياسي. "اقرأ التفاصيل"

ظهور أول واستبعاد "احترازي" .. ستيفانو بيولي يتخذ قرارات فنية قبل مواجهة النصر والاتفاق

اتخذ المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، قرارات فنية مهمة قبل مواجهة فريقه ضد الاتفاق، المقرر لها مساء اليوم الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

"ستكون تجربة مختلفة" .. سعد الشهري يكشف عن رأيه في تعاقد النصر مع ستيفانو بيولي!

كشف سعد الشهري، المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي السعودي، عن رأيه في مسألة تعاقد النصر مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي لتدريب الفريق الأصفر. "اقرأ التفاصيل"