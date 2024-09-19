من المهيدب إلى رونالدو .. المتهمون الـ7 في أزمات النصر الفنية والإدارية

الفريق السعودي يحظى ببداية موسم سلبية تمامًا

لم يتوقع أشد المتشائمين من جمهور النصر بل وأكثر خصومه تلك البداية السلبية للفريق في الموسم الجديد، 2024-2025، وهو ما جعل الحديث عن أسباب تلك البداية الكارثية محور حديث الجميع، سواء المشجعين أو حتى المنافسين.

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النصر بدأ الموسم بخسارة نهائي السوبر السعودي أمام الهلال 4-1، ثم إهدار عدة نقاط في دوري روشن السعودي وأخيرًا التعادل المخيب في العراق مع الشرطة ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا، وهو ما أطاح بالمدرب لويس كاسترو من تدريب الفريق.

الأمر لم يتوقف عند الفشل الرياضي والفني داخل الملعب، بل امتد ليشمل الكثير من المشاكل الإدارية والقرارات الخاطئة والخلافات بين المسؤولين والحديث عن سطوة فلان وسيطرة علان على الفريق.

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