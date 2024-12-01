أخبار النصر اليوم | بيولي يحسم موقف سيماكان ولابورت من مواجهة السد، وتحدي كريستيانو رونالدو لمستر بيست

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 1 ديسمبر 2024.
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
بيولي يحسم موقف سيماكان ولابورت أمام السد، ويجدد ثقته بعبد الرحمن غريب
أكد ستيفانو بيولي المدير الفني للنصر ثقته بالجناح السعودي عبد الرحمن غريب وقدرته صناعة الفارق مع الفريق، مشيرًا إلى أنه يتميز بقدرته اللعب في عدة خانات.
المدرب حسم كذلك موقف مدافعيه، محمد سيماكان وإيمريك لابورت، من مواجهة السد في دوري أبطال آسيا النخبة مساء غدٍ الإثنين، حيث أكد غياب الأول وحضور الثاني بعد تعافيه من الإصابة.
وعند سؤاله عن كريستيانو رونالدو وغيابه عن مران اليوم، أوضح بيولي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الغد أن النجم البرتغالي كان لتواجده في حصة استشفاء.
عبد الرحمن غريب: أحترم قرارات المدرب
أكد عبد الرحمن غريب نجم النصر احترامه لقرارات المدرب ستيفانو بيولي، مشيرًا في نفس الوقت إلى أن استمرارية اللعب تُحسن وتُطور من مستوى اللاعب.
وأوضح اللاعب السعودي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة السد مساء غدٍ في دوري أبطال آسيا النخبة أنه جاهز للعب في أي مركز يُطلب منه، وإن أكد على تفضيله التواجد في الجانب الأيسر من الهجوم.
فيديو | موقف محرج لرونالدو .. قائد النصر يخسر تحدٍ أمام "هاوٍ" ويفاجئ آخر بشوارع الرياض!
الدون يثبت تواضعه الكبير في كل مرة..
بنزيما: النصر مثل الاتفاق .. ولاعب الاتحاد يوجه رسالة لرونالدو: أنت قائدي ولكن!
التصريحات بشأن كلاسيكو الجولة الـ13 بدأت قبل خمسة أيام منه..
سألعب عامين آخرين .. كريستيانو رونالدو يتحدى "مستر بيست" في الأول بارك ويسجل هدفًا خرافيًا
رونالدو لمستر بيست: مرحبًا بك في بيتي الثاني!
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....
"اللعب راح يبدأ في ساوندستورم 24!
احجز تذكرتك الحين واحصل على خصم 15% مُستخدمًا كود GOALSS24
جدول مباريات الدوري السعودي 2024-25، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...