أخبار النصر اليوم | تطورات ملفتة في ملف مواجهة الاستقلال، ولابورت يدعم إضراب اللاعبين

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 9 أكتوبر 2024.
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"ستكون نتيجته عكسية" .. نجم النصر السابق يُحذر ستيفانو بيولي من قراره "الخاطئ"
النصر يعيش لحظات جيدة مع مدربه الجديد
الموضوع يُستكمل بالأسفل
مفاجأة بشأن تحركات النصر .. فيفا يفتح الباب نحو نقل مواجهة الاستقلال إلى خارج إيران
مواجهة النصر والاستقلال مقررة في 22 أكتوبر
"إنه الحل الوحيد الآن ولا تتفاجأوا بهذا الأمر!" .. لابورت يعلن استعداده لـ"الإضراب"
لابورت "الغاضب" يخرج عن صمته..
شماتة في "خطيبته" السابقة وتعامل غريب مع "خادمته" .. واقعة "لوم المولد" ليست الأغرب في مسيرة نايف هزازي!
أبرز أزمات نجم النصر والشباب والاتحاد الأسبق بعد جدل رسالته لفهد المولد عقب حادث دبي..
"على طريقة كريستيانو رونالدو" .. رجل أعمال مصري يهدد انتقال محمد صلاح ودي بروينه للسعودية
مفاجأة كبرى في مستقبل صلاح ودي بروينه..
"إخفاء هبوط الاتحاد وتأسيس الهلال في الكراج والأهلي بالقصور!" .. اتهامات بتزوير التاريخ
حقائق تاريخية مفاجئة..
المواجهة المنتظرة .. حسم مصير عبدالرزاق حمدالله من قمة الشباب والنصر
الشباب خسر نجمه في المباراتين الماضيتين..
خيارات مانشيني الغريبة لا تنقطع .. استدعاء مهاجم شاب للأخضر بعد استبعاد سلطان الغنام!
المدرب الإيطالي يُحاول اكتشاف مهاجم جديد للأخضر!
خاص | رغم تغيير الملعب .. مكان مباراة الاستقلال والنصر في دوري أبطال آسيا لم يُحسم بعد!
مواجهة النصر والاستقلال مقررة في 22 أكتوبر