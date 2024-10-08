خاص | رغم تغيير الملعب .. مكان مباراة الاستقلال والنصر في دوري أبطال آسيا لم يُحسم بعد!

مواجهة النصر والاستقلال مقررة في 22 أكتوبر

أفادت مصادر خاصة لموقع كووورة أن مكان مباراة الاستقلال الإيراني والنصر السعودي، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، لم يُحسم بعد، وذلك رغم تغيير ملعبها.

النصر كان قد طلب تغيير ملعب المباراة بسبب الأحداث السياسية الجارية حاليًا في إيران، لكن الاتحاد الآسيوي اكتفى بتغيير الملعب ونقل اللقاء من ملعب آزادي الدولي إلى ملعب شهري قدس الذي لا يتسع سوى لـ10 آلاف مشجع.

مصادر في النصر أبلغت كووورة أن النادي نقل للاتحاد الآسيوي رغبته باللعب على أرض محايدة، مشيرة إلى أن الاتحاد القاري أبلغ النادي بأنه سيدرس جميع الخيارات الممكنة قبل وقت كافٍ من موعد المواجهة المقرر في 22 أكتوبر الجاري.

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من جانبه، أكد مصدر خاص لكووورة من الاتحاد الآسيوي أنهم يدرسون جميع الخيارات حاليًا، مشيرًا أنه رغم رغبتهم بالحفاظ على أماكن لعب المباريات المحددة سابقًا لضمان عدالة المنافسة، إلا أن الأهم يبقى الحفاظ على سلامة اللاعبين.

إذ قال "من الضروري أن تلعب الأندية بين جماهيرها، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن سلامة اللاعبين هي الأهم، ندرس جميع المعطيات حاليا، وقد تنقل مباراة النصر والاستقلال إلى قطر أو الإمارات".

وكان الاتحاد القاري قد أعلن عن انسحاب فريق سوبر جاينت الهندي من بطولة دوري أبطال آسيا 2 - المستوى الثاني - بعد فشل الفريق في الحضور إلى تبريز بإيران، لخوض مواجهة تراكتور في 2 أكتوبر الجاري، ضمن المجموعة الأولى من البطولة.