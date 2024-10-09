مفاجأة بشأن تحركات النصر .. فيفا يفتح الباب نحو نقل مواجهة الاستقلال إلى خارج إيران

مواجهة النصر والاستقلال مقررة في 22 أكتوبر

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم الباب نحو نقل مباراة الاستقلال الإيراني والنصر السعودي، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى خارج إيران، فيما كشفت صحيفة الرياضية عن مفاجأة تخص موقف النصر.

النصر كان قد طلب تغيير ملعب المباراة بسبب الأحداث السياسية الجارية حاليًا في إيران، لكن الاتحاد الآسيوي اكتفى بتغيير الملعب ونقل اللقاء من ملعب آزادي الدولي إلى ملعب شهري قدس الذي لا يتسع سوى لـ10 آلاف مشجع.

المصادر الصحفية كانت قد أشارت إلى أن النصر تقدم بطلب للاتحاد الآسيوي لنقل المباراة إلى خارج إيران، لكن صحيفة الرياضية كشفت عن مفاجأة تخص تحركات النادي السعودي، إذ نقلت عن مصدر رسمي من الإدارة أنهم لم يتقدموا بأي طلب لتغيير مكان اللقاء، مشيرًا إلى أن الأمر كان مجرد استفسار عن إمكانية الموافقة عل ذلك، وموضحًا أن المعني بالتحدي للاتحاد الآسيوي هو الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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الرياضية أوضحت أن قرار فيفا نقل مباراة إيران وقطر ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 إلى أرض محايدة يختارها المنتخب الإيراني بصفته المستضيف للقاء فتح الباب نحو تكرار نفس الخطوة في مباريات الأندية الإيرانية في البطولات الآسيوية، إذ سيُمنح الحق للأندية الرافضة للتوجه إلى إيران نقل مبارياتها إلى ملاعب أخرى.

ورجحت الرياضية نقل مباراة الاستقلال والنصر إلى خارج إيران لكن ليس إلى السعودية، بل ستُلعب في أرض محايدة يختارها الفريق الإيراني.

يُشار إلى أن الاتحاد القاري كان قد أعلن عن انسحاب فريق سوبر جاينت الهندي من بطولة دوري أبطال آسيا 2 - المستوى الثاني - بعد فشل الفريق في الحضور إلى تبريز بإيران، لخوض مواجهة تراكتور في 2 أكتوبر الجاري، ضمن المجموعة الأولى من البطولة.