خيارات مانشيني الغريبة لا تنقطع .. استدعاء مهاجم شاب للأخضر بعد استبعاد سلطان الغنام!

المدرب الإيطالي يُحاول اكتشاف مهاجم جديد للأخضر!

أعلن المنتخب السعودي استدعاء ثامر الخيبري مهاجم المنتخب السعودي تحت 20 عامًا للانضمام إلى معسكره المقام في جدة حاليًا استعدادًا لمواجهتي اليابان والبحرين، وذلك بعد استبعاد سلطان الغنام مدافع النصر للإصابة.

المنتخب السعودي كان قد استبعد الظهير الأيمن من المعسكر بعد ثبوت حاجته للعلاج والتأهيل لمدة أسبوعين تقريبًا عقب تعرضه لإصابة في مفصل القدم خلال مباراة النصر والعروبة في دوري روشن السعودي، وقد توقع الجميع استدعاء مدافع آخر بدلًا منه لكن العكس ما حدث!

المنتخب السعودي أعلن اليوم استدعاء المهاجم صاحب الـ19 عامًا، مشيرًا إلى أن الأمر تم بعد التنسيق بين الجهاز الفنيين للمنتخبين، وهو ما وصفه بعض المغردين عبر منصة إكس بالأمر الغريب، فيما أشار البعض إلى أن المدرب الإيطالي يُواصل خياراته الغريبة بضم مهاجم بدلًا من مدافع لتعويض الغنام.

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صاحب الـ19 عامًا بدأ مغامرة جديدة مع الرائد هذا الموسم بانتقاله معارًا من الاتفاق، لكنه لم يُسجل أي هدف مع الفريقين، إلا أنه انفجر مع منتخب الشباب بإحرازه 5 أهداف خلال 5 مباريات بواقع هدف في كل مباراة.

يُشار إلى أن الأخضر يمتلك 4 نقاط جمعها من مباراتين في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بالتعادل مع أندونيسيا والفوز على الصين، وسيُواجه اليابان والبحرين في جدة خلال التوقف الجاري.