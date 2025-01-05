أخبار النصر اليوم | الفارق بين رونالدو وإبراهيموفيتش، والكشف عن أسباب الهدر المالي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 5 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 5 يناير 2025

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كذلك تم الرد على إمكانية إقامة مباريات سعودية خارج البلاد على غرار كأس السوبر الإيطالي..

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مدرب النصر يقيم تجربته بعد ثلاثة أشهر من العمل في دوري روشن السعودي..

النصر يُعاني ماليًا ورغم ذلك يتخلى عن نجومه دون الاستفادة!

GOAL

هل هناك فرصة لنرى أولمو في دوري روشن؟

ماذا قال ماركينيوس؟

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتوية 2025 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

بعد نهاية عقده مع ليفربول..