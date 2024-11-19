أخبار النصر اليوم | الإصابات تتوالى قبل قمة القادسية .. وتفاصيل مفاوضات التعاقد مع يوسف النصيري

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الثلاثاء الموافق 19 من نوفمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"مكالمة واحدة ستجعله ينضم لهذا الفريق!" .. صديق كريستيانو رونالدو يتحدث عن مستقبل نجم النصر

ليس الجماهير السعودية فقط، بل عشاق الساحرة المستديرة في العالم أجمع، ينتظرون بفارغ الصبر؛ التعرف على "مستقبل" الأسطورة البرتغالية كريستيانو ونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر (طالع التفاصيل).

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تفاصيل عرض النصر للتعاقد مع يوسف النصيري من فنربخشه .. وحقيقة دخول أندرسون تاليسكا في الصفقة

لا يزال مسؤولو النصر السعودي، يحاولون حسم صفقة التعاقد مع النجم المغربي يوسف النصيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشه التركي، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025" (طالع التفاصيل).

مفاجأة.. تجدد إصابة أندرسون تاليسكا قبل قمة النصر والقادسية المرتقبة

يخضع البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر، لـ"اختبارات طبية" يوم الأربعاء؛ من أجل تحديد إمكانية مشاركته ضد القادسية، مساء الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي، من عدمه.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، التحق تاليسكا بالتدريبات الجماعية للفريق النصراوي، منذ الجمعة الماضي؛ لكنه عانى من آلام في "العضلة الأمامية" - موضع إصابته -، أمس الإثنين، ما اضطره إلى العودة للعيادة، من أجل إجراء جلسات علاجية.

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ضربة جديدة .. إصابة نجم آخر في النصر و"اختبارات طبية" تحسم مصيره من قمة القادسية

تعرض السعودي الشاب أيمن يحيى، جناح نادي النصر، لـ"الإصابة" قبل مواجهة القادسية، مساء الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وتواجد يحيى في عيادة نادي النصر، مساء اليوم الثلاثاء؛ حيث سيخضع لـ"فحوصات طبية"، من أجل حسم مشاركته في مواجهة القادسية المرتقبة، من عدمها.

فيديو | هكذا كان رد فعل أسطورة النصر! .. سامي الجابر: "ماجد عبدالله سر نجاحاتي"

كشف سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن السر وراء "نجاحاته الكبيرة" في عالم الساحرة المستديرة، على المستويين المحلي والدولي (طالع التفاصيل).

بوفون: رأيت هشاشة رونالدو في يوفنتوس و"أغنية" دفعتني لرفض اللعب مع ميسي ببرشلونة

أكد الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون، أنه رأى "هشاشة" في النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عندما لعب بجواره بصفوف يوفنتوس (طالع التفاصيل).

"أباطرة الرومان لن يتحملونه!" .. تمثال هاري كين الجديد يثير السخرية بعد تشبيهه بـ"نسخة كريستيانو رونالدو سيئة السمعة"

أزيح الستار اليوم الإثنين، عن تمثال الإنجليزي هاري كين؛ نجم بايرن ميونخ الألماني، في مركز بيتر ماي بحي والتهامستو؛ شرق لندن (طالع التفاصيل).

"من بينهم نيمار!" .. أندرسون تاليسكا يكوّن لاعبه البرازيلي المثالي

قام البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بـ"تكوين" لاعبه المثالي من مواطنيه فقط (طالع التفاصيل).

"أنت بلا شرف" .. زيلينسكي يستفز الجمهور بعد الهجوم على تصرفه مع كريستيانو رونالدو!

رغم ما يعانيه المنتخب البولندي في دوري الأمم الأوروبية، وخسارته الثقيلة في المباراة الأخيرة أمام البرتغال (5-1) ضمن الجولة الخامسة إلا أن بيوتر زيلينسكي؛ قائد الأول، نال جم الغضب على إثر تعامله بعد المباراة (طالع التفاصيل).

من صلابة الدفاع إلى غياب أهداف رونالدو .. الفوارق الواضحة بين "نصر" بيولي وكاسترو

تولى الإيطالي ستيفانو بيولي تدريب النصر خلفًا للمقال لويس كاسترو في الـ18 من سبتمبر الماضي، ورغم الشكوك التي أحاطت بالمدرب في البداية إلا أنه أصبح مؤخرًا الرجل الذي يثق به الجميع لقيادة العالمي لمنصات التتويج من جديد (طالع التفاصيل).