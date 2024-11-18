من صلابة الدفاع إلى غياب أهداف رونالدو .. الفوارق الواضحة بين "نصر" بيولي وكاسترو

المدرب الإيطالي يُحقق نتائج جيدة حتى الآن

تولى الإيطالي ستيفانو بيولي تدريب النصر خلفًا للمقال لويس كاسترو في الـ18 من سبتمبر الماضي، ورغم الشكوك التي أحاطت بالمدرب في البداية إلا أنه أصبح مؤخرًا الرجل الذي يثق به الجميع لقيادة العالمي لمنصات التتويج من جديد.

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بيولي قاد النصر في 12 مباراة حتى الآن، ما بين دوري روشن السعودي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا النخبة، لم يخسر سوى واحدة ولكنها كانت قاسية جدًا وكلفته الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ سقط أمام التعاون في دور الـ16 بهدف نظيف.

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المدرب المتوج مع ميلان بلقب الدوري الإيطالي استطاع تحقيق الفوز في 9 مباريات ولم يتعادل سوى في مباراتين بجانب الخسارة الوحيدة، وقد سجل الفريق تحت قيادته 25 هدفًا ولم يستقبل سوى 9.

إليكم أبرز الفوارق الفنية بين النصر تحت قيادة بيولي وسلفه كاسترو ..

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