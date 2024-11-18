"أنت بلا شرف" .. زيلينسكي يستفز الجمهور بعد الهجوم على تصرفه مع كريستيانو رونالدو!

قائد بولندا لم يراع مشاعر الجماهير!

رغم ما يعانيه المنتخب البولندي في دوري الأمم الأوروبية، وخسارته الثقيلة في المباراة الأخيرة أمام البرتغال (5-1) ضمن الجولة الخامسة إلا أن بيوتر زيلينسكي؛ قائد الأول، نال جم الغضب على إثر تعامله بعد المباراة.

اللقاء أقيم في 15 من نوفمبر الجاري، وشهد إحراز كريستيانو رونالدو؛ قائد البرتغال، لثنائية "إحداها من ضربة جزاء"، فيما سجل رافائيل لياو، برونو فيرنانديش وبيدرو نيتو الثلاثية الأخرى.

لكن عقب المباراة، انتشر فيديو لقائد بولندا رفقة زميله نيكولا زاليفسكي واقفان لالتقاط صور تذكارية مع صاروخ ماديرا رغم الخسارة، هو ما فسره البعض بـ"لا مبالاة" بوضع المنتخب، وعرضهما للهجوم والانتقادات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أحد من انتقدهما هو جاك باك، الذي قال في تصريحاته: "نخسر 5-1 ثم أطلب من رونالدو التقاط صورة؟، الرجل الذي دعسنا قبل لحظات؟ هل نحن بلا شرف لهذه الدرجة؟ اليوم أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي هي الأكثر أهمية، والصراع على من ينشر صورته رفقة رونالدو سيكون هو الأفضل؟! هذا لا يليق!، كان ينقصنا أن يقف المدرب لالتقاط صورة مع رونالدو هو الآخر أو أن يتبادل سترته مع مدرب البرتغال، ما حدث محزن أو ربما أنا من عالم آخر!".

لكن بدلًا من أن يخرج زيلينسكي للاعتذار لجماهير بولندا على عدم مراعاته لمشاعر وحزنهم على الخسارة، خرج مؤكدًا أن موقفه طبيعي أمام أحد أفضل اللاعبين في العالم.

قائد المنتخب البولندي قال في تصريحات صحفية: "لقد اقتربنا من رونالدو أنا ونيكولا وطلبنا التقاط صورة معه وقد حدث، لم يكن لدينا سواء نحن أو كريستيانو أي مشكلة في ذلك، هذا كل شيء، وأنا لست مهتمًا بما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي، بالنسبة لي، رونالدو هو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، لذا شعرت برغبة في التقاط صورة تذكارية معه وفعلت ذلك، هذا كل شيء، لماذا يرى البعض أن تصرفي غير لائق؟".

وأضاف: "لقد خسرنا المباراة، نعم!، لكن ماذا يجب أن أفعل؟ الاختباء في الزاوية؟، لقد ذهبت إلى رونالدو وطلبت صورة، هذا ما في الأمر، ما قمت به هو ما شعرت أنني أريد فعله".

لاعب إنتر الإيطالي اختتم ردًا على جاك باك: "له الحق في إبداء رأيه الخاص، لكنني لا أعتقد أن هناك أي خطأ فيما قمت به".

يذكر أن بولندا تقترب من وداع دوري الأمم الأوروبية، إذ تتذيل جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، متأخرة بفارق الأهداف عن إسكتلندا "المركز الثالث"، وبفارق ثلاث نقاط عن كرواتيا "الوصيفة"، وتسع نقاط كاملة عن البرتغال "المتصدرة والتي ضمنت التأهل رسميًا".