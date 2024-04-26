أخبار الأهلي اليوم | نجم المغرب يرفض الراقي .. والكشف عن كارثة أمام الرياض

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة الموافق 26 من أبريل 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق 26 من أبريل 2024م، وما يدور حول الفريق.

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الأهلي ضد الرياض | الراقي يرسب في مدرسة الوسطى .. "الهلال المتهم الأول وهدية ثمينة للاتحاد"

ضربة مفاجئة تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، بـ"السقوط" أمام الرياض، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين (طالع التفاصيل).

"الإضاءة عصبته والحكم قتله أمام الرياض" .. رياض محرز "المشتت" ذهب إلى غرفة الأهلي ولم يعد

مرة أخرى.. أثار الساحر الجزائري رياض محرز، العديد من التساؤلات؛ بشأن مستواه مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وهذه المرة أمام الرياض (طالع التفاصيل).

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نجم المغرب يعلنها .. رفضت الأهلي وهذه كواليس حديثي مع كريستيانو رونالدو!

فجّر أحد نجوم منتخب المغرب، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن تفاوض النادي الأهلي السعودي معه، لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

"ماذا بقي في وجوهكم من حياء؟" .. توبيخ عنيف ضد الأهلي ونجومه بعد السقوط أمام الرياض!

تلقى النادي الأهلي هزيمة مفاجأة على يد نظيره الرياض بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 29 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليتلقى هجومًا عنيفًا من جانب النقاد الرياضيين (طالع التفاصيل).

"فار خدع الحكم!" .. الكشف عن كارثة دمرت الأهلي أمام الرياض

كشف المستشار التحكيمي سمير عثمان، عن "كارثة"؛ ساهمت في خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، أمام مستضيفه الرياض (طالع التفاصيل).

"التعامل مع الأهلي غريب!" .. يايسله يخرج عن صمته بعد الخسارة أمام الرياض

هاجم الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، لجنة المسابقات بالرابطة السعودية المحترفة؛ بعد خسارة فريقه أمام الرياض، مساء اليوم الخميس (طالع التفاصيل).

"الأهلي في الجيب" .. الرياض يسخر من الراقي ويذكره بـ"الماضي الفاضح"!

سخر نادي الرياض، من منافسه الأهلي؛ بعد الانتصار عليه في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، مساء يوم الخميس (طالع التفاصيل).

"اعتذار للجماهير ووعد!" .. فرانك كيسييه يحذر نجوم الأهلي بعد السقوط أمام الرياض

قدّم النجم الدولي الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان النادي الأهلي السعودي، "الاعتذار" إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد الخسارة أمام الرياض (طالع التفاصيل).

يقصد الأهلي؟ الشباب يسخر من بطولات أحد أندية جدة قبل لقاء الاتحاد!

لم يترك نادي الشباب فرصة تواجده في جدة اليوم الجمعة، من أجل مواجهة الاتحاد، إلا وأن يسخر من أحد كبار المدينة الغربية، بشأن عدد البطولات (طالع التفاصيل).

مطالب بخصم خاص لجمهور الأهلي .. ياسر المسيليم يزيح الستار عن أول إعلان استثماري بعد الاعتزال

بعد مرور أشهر على قرار اعتزاله، قرر ياسر المسيليم؛ حارس مرمى الأهلي السعودي السابق، استغلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج لمشروعه العقاري (طالع التفاصيل).

فيديو | جماهير الأهلي تناقض نفسها .. انقلبت على ماتياس يايسله وتتحدى الهلال رغم الخسارة

انقلبت جماهير النادي الأهلي السعودي، على الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ بعد الخسارة أمام الرياض (طالع التفاصيل).

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