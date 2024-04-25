فيديو | جماهير الأهلي تناقض نفسها .. انقلبت على ماتياس يايسله وتتحدى الهلال رغم الخسارة

ماذا فعلت جماهير الأهلي بعد الخسارة أمام الرياض؟

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انقلبت جماهير النادي الأهلي السعودي، على الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ بعد الخسارة أمام الرياض.

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الأهلي خسر بهدف مقابل اثنين، أمام مستضيفه نادي الرياض، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وأطلقت الجماهير الحاضرة في الملعب، صافرات "الاستهجان" ضد يايسله؛ أثناء ذهابه إلى غرفة الملابس، بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة.

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وعلى الرغم من خسارة الفريق والانقلاب على يايسله، تصرف قطاع من الجماهير الأهلاوي، بشكل غريب للغاية، أثناء خروجهم من الملعب.

هذا القطاع الجماهيري، أخذ يردد "هاتوا الهلالي.. هاتوا الهلالي"؛ في تحدي صريح بالفوز على الزعيم، في كلاسيكو الكرة السعودية.

جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه الهلال، يوم 6 مايو القادم، في الكلاسيكو "المؤجل" من الجولة 28 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

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