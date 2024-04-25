الأهلي ضد الرياض | الراقي يرسب في مدرسة الوسطى .. "الهلال المتهم الأول وهدية ثمينة للاتحاد"

سقوط مفاجئ للنادي الأهلي..

SHAHID

ضربة مفاجئة تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، بـ"السقوط" أمام الرياض، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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الأهلي خسر بهدف مقابل اثنين، أمام مستضيفه نادي الرياض، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وقبل انطلاق المباراة.. كان الجميع يرشح الفريق الأهلاوي، لاقتناص الثلاث نقاط بـ"سهولة"؛ بسبب الفوارق الفنية بين الناديين، بالإضافة إلى معاناة الرياض، الذي ينافس من أجل البقاء بين الكبار.

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لكن.. على أرضية الملعب، لم تظهر هذه الفوارق الفنية أبدًا؛ حيث نجح فريق العاصمة الملقب بـ"مدرسة الوسطى"، في تحقيق انتصار غالٍ للغاية، سيُعقد من موقف النادي الأهلي، فيما تبقى من منافسات خلال الموسم الحالي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد خسارة الأهلي أمام نادي الرياض، مساء اليوم الخميس..