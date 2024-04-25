"الإضاءة عصبته والحكم قتله أمام الرياض" .. رياض محرز "المشتت" ذهب إلى غرفة الأهلي ولم يعد

أداء محبط جديد من رياض محرز..

SHAHID

مرة أخرى.. أثار الساحر الجزائري رياض محرز، العديد من التساؤلات؛ بشأن مستواه مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وهذه المرة أمام الرياض.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي خسر بهدف مقابل اثنين، أمام مستضيفه نادي الرياض، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ولم يقدّم محرز البالغ من العمر 33 سنة، المستوى المأمول منه أبدًا أمام فريق العاصمة، ولم يشكل أي خطورة على المرمى؛ سوى في لعبة واحدة أو لعبتين على الأكثر.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

واكتفى الساحر الجزائري، بالظهور فقط في الكرات الثابتة - المتخصص فيها -؛ في كل مرة يتم احتساب خطأ أو ركلة ركنية، لمصلحة الفريق الأهلاوي.

الإضاءة "عصبته" والحكم "قتله"

وفي الدقائق الأولى من المباراة، اشتكى رياض محرز من "إضاءة" الملعب؛ حيث تحدث مع زملائه، على أنه يجد صعوبة في اللعب تحت هذه الأنوار.

وجاءت أفضل لقطات محرز في المباراة؛ عندما سجل هدفًا رائعًا من فوق رأس حارس نادي الرياض، في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول؛ إلا أن الحكم ألغاه، بداعي وجوده في منطقة التسلل.

محرز ظل متأثرًا بقرار الحكم، لدقائق عديدة للغاية؛ حيث أنه في كل مرة تأتي الكاميرا عليه، يظهر وهو واضع يده فوق رأسه، حزنًا على إلغاء هذا الهدف.

هذا الحزن أثر على أداء اللاعب؛ حيث اختفى تمامًا بعدها، ولم يظهر سوى في الكرة التي استلمها داخل منطقة الـ18 للرياض، قبل أن يتصدى الحارس لتسديدته، في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

أما في الشوط الثاني من عمر المباراة؛ يبدو كما ولو أن رياض محرز ذهب إلى غرفة تبديل الملابس ولم يعد أبدًا؛ حيث لم يكن له أي تأثير، بل وقام بعديد الأخطاء، عند التمرير لزملائه.

SHAHID