أخبار الأهلي اليوم | ماكسيمين يفشل في مجاراة نجم الهلال واستفزاز جمهور الاتحاد بسبب الراقي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين الموافق الرابع من مارس 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق الرابع من مارس 2024م، وما يدور حول الفريق.

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التعاقد مع مسؤول طبي جديد

أعلن الأهلي اليوم، تعاقده مع ديميتريس كالوجيانيديس؛ مديرًا طبيًا، لاستكمال جهود استقطاب أفضل الكفاءات في النادي.

اليوناني سبق له العمل في الجهاز الطبي في نادي تشيلسي الإنجليزي والإشراف على الفريق الأول، بجانب عمله في نادي برينتفورد الإنجليزي كذلك.

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ماكسيمين يُهزم أمام نجم الهلال

خسر آلان سانت ماكسيمين؛ نجم الأهلي، المنافسة على لقب صاحب أفضل هدف في الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

نجم الراقي كان ينافس مواطنه الفرنسي نجولو كانتي؛ لاعب الاتحاد، وسعود عبدالحميد؛ لاعب الهلال، بعد هدفه في شباك الفتح، فيما سجل الثنائي الأخير في مرمى الآخر في كلاسيكو العميد والزعيم.

نجم الزعيم الفائز في تلك المنافسة حصد 44.3% من الأصوات، مقابل 40.9% لماكسيمين، وحل كانتي أخيرًا بـ14.8%.

"لا تهمني الأهداف والتمريرات الحاسمة" .. ماكسيمين يُقسم جمهور الأهلي ويختار مجموعته المفضلة

قسم آلان سان ماكسيمين جمهور فريقه الأهلي إلى قسمين، وقد اختار المجموعة المفضلة لديه وأكد حبه لها ووصفهم بالأوفياء والداعمين له بغض النظر عن كل شيء. (طالع التفاصيل)

الخسارة المليارية وخطف صفقاته .. رئيس الأهلي ونغمة الظلم والاضطهاد!

خالد العيسى رئيس الأهلي؛ على الرغم من أن ظهوره ليس بالكثير، إلا أنه في غالبية الوقت، تجده يتقمص دور الضحية وأن ناديه هو الأكثر تعرضًا للظلم على كافة الجوانب. (طالع التفاصيل)

مقللًا من جمهور الاتحاد .. وليد الفراج يتغنى بالأهلي كـ"قطعة أوروبية"!

إسقاطات استفزازية من وليد الفراج على جمهور الاتحاد من أجل الأهلي. (طالع التفاصيل)

روبرتو فيرمينو عن وضع الأهلي: أشعر بخيبة أمل!

حالة من الإحباط يعيشها البرازيلي روبرتو فيرمينو؛ محترف الأهلي السعودي، مع الراقي بعد التعادل أمام الفتح، وخسارة نقاط جديدة في دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

"فخورون بالتعادل ولسنا متأكدين من قرار الحكم" .. محرز يُعلق على طرد إيبانيز

أبدى رياض محرز، لاعب الأهلي سعادته بتعادل فريقه أمام الفتح، بالرغم من معاناة الفريق من النقص العددي، مشيرًا إلى عدم تأكده من صحة قرار الحكم بشأن طرد المدافع روجير إيبانيز. (طالع التفاصيل)

"الأمر يعتمد على الميزانية" .. رد مفاجئ من ماتياس يايسله عن رأيه في روبرتو فيرمينو!

أشاد ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، بالمستوى الذي قدمه روبرتو فيرمينو، مهاجم الراقي بالرغم من تعادل الفريق امام الفتح في دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

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