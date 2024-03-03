روبرتو فيرمينو عن وضع الأهلي: أشعر بخيبة أمل!

البرازيلي يتحدث عن "خيبة أمله"!

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حالة من الإحباط يعيشها البرازيلي روبرتو فيرمينو؛ محترف الأهلي السعودي، مع الراقي بعد التعادل بالأمس أمام الفتح، وخسارة نقاط جديدة في دوري روشن السعودي.

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الراقي تعادل بصعوبة أمام النموذجي بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن، بعدما لعب الأول بعشرة لاعبين بعد مرور ربع ساعة فقط من المباراة، على إثر طرد المدافع روجير إيبانيز؛ لتحصله على الإنذار الثاني، بينما طرد من الفتح سعيد باعطيه للإنذار الثاني أيضًا، لكن في الدقيقة الأخيرة من المواجهة.

ويرى عديد الأهلاويين أن ناديهم تعرض لظلم تحكيمي في بعض اللقطات من قبل الحكم السعودي ماجد الشمراني، خاصةً في لقطة الطرد، وهو ما اتفق معهم به الجناح الجزائري رياض محرز.

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فيرمينو ألمح أيضًا لذلك، فكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أشعر بخيبة أمل بعد تعادل الأمس، كنا نستحق أكثر من ذلك بكثير، لكننا سنستمر في الكفاح من أجل أهدافنا، وشكرًا للجمهور على دعمه الرائع".

كذلك اتفق معه زميله لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه، الذي كتب عبر حسابه على المنصة نفسها: "نتيجة محبطة على أرضنا، لكن دعونا نركز على تصحيح الأوضاع في الأسبوع المقبل".

يذكر أن الراقي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 44 نقطة متأخرًا بفارق تسع نقاط عن النصر "الوصيف"، و18 نقطة عن الهلال "المتصدر"، أما الفتح فيأتي في المركز السابع بـ31 نقطة.

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