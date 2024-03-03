مقللًا من جمهور الاتحاد .. وليد الفراج يتغنى بالأهلي كـ"قطعة أوروبية"!

إسقاطات استفزازية من وليد الفراج على جمهور الاتحاد من أجل الأهلي..

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تغنى الإعلامي الرياضي وليد الفراج بجمهور الأهلي السعودي، وما قدمه خلال مواجهة الفتح، وسط تلميحات لتقصير من جماهير الجار "الاتحاد".

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الراقي تعادل أمس السبت، أمام الفتح بهدف لكل منهما، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، في مباراة شهدت طرد مدافع الأول روجير إيبانيز في الربع ساعة الأولى، بينما طُرد سعيد باعطيه؛ لاعب النموذجي، في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

لكن بغض النظر عن النتيجة، فقد خطف جمهور الأهلي الأنظار في المدرجات، وهو ما دفع الفراج للتغني بهم..

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الفراج قال خلال برنامجه "أكشن مع وليد": "أوجه التحية والتقدير لهذا المدرج العظيم؛ مدرج الأهلي، لن أقول أي مجاملات، هذه هي كلمة الحق، ملعب الجوهرة نسي منذ فترة اكتمال مدرجات، حتى أن دوره الثالث أُغلق قبل فترة، لكن مع جمهور الأهلي أمام الفتح عاد الملعب للحياة، أذكر أيام الاتحاد كنا نتغنى به وأن الأهلي فقط منافس، لا، لا!، أمام الفتح؛ الأهلي أحضر قطعة من برشلونة أو ريال مدريد أو ليفربول، كان قطعة أوروبية".

وأضاف: "يسجل للأهلي أنه كان دائمًا المبادر والسباق في تطوير كافة أساليب التشجيع، ومع احترامي للفتح، كنت أرغب أن يكمل هذه الصورة الحلوة بانتصار، لكن والله كل ما يحدث في الأهلي هذا الموسم بعد أزمات الأربعة مواسم الأخيرة، فهو يسير في الطريق الصحيح، وإذا استمر هذا الاستقرار مع تدعيم العناصر، سيكون صعبًا على خصومه، سيكون ملعب الجوهرة كابوسًا لـ17 فريقًا في دوري روشن".

يذكر أن الراقي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 44 نقطة متأخرًا بفارق تسع نقاط عن النصر "الوصيف"، و18 نقطة عن الهلال "المتصدر"، أما الفتح فيأتي في المركز السابع بـ31 نقطة.

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