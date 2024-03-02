"الأمر يعتمد على الميزانية" .. رد مفاجئ من ماتياس يايسله عن رأيه في روبرتو فيرمينو!

يايسله يكشف عن رأيه في المهاجم البرازيلي مع الأهلي...

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أشاد ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، بالمستوى الذي قدمه روبرتو فيرمينو، مهاجم الراقي بالرغم من تعادل الفريق امام الفتح في دوري روشن السعودي.

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وسقط الأهلي في فخ التعادل بهدف لمثله أمام الفتح ضمن مباريات الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي، في مباراة شهدت حالة طرد لكل فريق.

وقال يايسله في تصريحات عقبت اللقاء: " فيرمينو قدم مباراة رائعة من الناحية التكتيكية، عقب الطرد كان يحافظ ويستحوذ على الكرة، تواجده كان مهمًا بالنسبة لنا".

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وأضاف: "وبطبيعة الحال يسعى أي مدرب لامتلاك أفضل اللاعبين ولكن هذا يعتمد على ميزانية النادي، ولكني سعيد بالفريق واللاعبين الحاليين معنا".

وأتم المدرب الألماني تصريحاته برسالة لجماهير الراقي وقال فيها: "الجماهير كانت على قدر كبير من المسؤولية، قدموا لنا الدعم في مختلف المواقف، نشكرهم كثيرًا".

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