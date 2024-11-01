أخبار الأهلي اليوم | خدعة كريم بنزيما .. واتهامات "السيارات الترفيهية" تلاحق المسؤولين الأجانب

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق الأول من نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"سيارات ترفيهية بمبلغ جنوني!" .. اتهام مسؤولي الأهلي الأجانب بالتورط في أزمة خطيرة

يُعاني النادي الأهلي السعودي، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، من عديد "الأزمات" على المستويين الفني والإداري؛ وسط هجوم جماهيري عنيف على اللاعبين والمسؤولين (طالع التفاصيل).

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"مقطع فيديو خاص وقرار اللاعب المفاجئ!" .. كواليس اجتماع الوفد السعودي مع وكلاء فينيسيوس جونيور

يبدو أن المملكة العربية السعودية لن "تستسلم" بالفعل؛ في محاولة التعاقد مع الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني (طالع التفاصيل).

"خسر فرصة التعاقد مع مدرب النصر الأسبق!" .. الأهلي يدفع ثمن التأخر في حسم مستقبل ماتياس يايسله

يبدو أن النادي الأهلي السعودي، سيدفع ثمن "التأخر" في حسم مستقبل الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ بخسارة مدرب تلو الآخر (طالع التفاصيل).

GOAL

اشتباكات بين لاعب الأهلي وثنائي الاتحاد بعد الديربي .. وحقيقة "حرمان" جمهور العميد من حضور المباريات!

بعد إطلاق صافرة نهاية ديربي جدة الكبير، مساء الخميس، دخل علي مجرشي، ظهير أيمن الأهلي، في "اشتباكات" مع اثنين من محترفي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد (طالع التفاصيل).

"مستواه ضعيف" .. أسطورة آرسنال ينتقد رياض محرز ويوجه له نصيحة

وجه الفرنسي روبيرت بيريز أسطورة آرسنال الإنجليزي، انتقادات إلى النجم الجزائري رياض محرز، بسبب مستواه خلال الفترة الماضية مع فريقه الأهلي (طالع التفاصيل).

"لا يصلح للأهلي" .. سعد الشهري ينتقد إيفان توني بسبب مستواه في ديربي جدة

انتقد سعد الشهري مدرب المنتخب الأولمبي السابق، النجم الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي، بسبب مستواه في مباراة ديربي جدة ضد الاتحاد (طالع التفاصيل).

"الأمر معقد" .. لوران بلان يقلق جماهير الاتحاد عن إصابة كريم بنزيما ويؤكد: الأهلي تعرض للخداع بسببه!

كشف الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، عن حالة مواطنه كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد غيابه عن ديربي جدة أمام الأهلي، مساء اليوم الخميس (طالع التفاصيل).

"يعملون في الأهلي ولا يشجعونه مثل النصر" .. تعليق مثير للجدل من تركي العجمة بعد الهزيمة في ديربي جدة!

خرج الإعلامي تركي العجمة مقدم برنامج "كورة روتانا" بتعليق مثير للجدل، بشأن هزيمة الأهلي أمام الاتحاد في ديربي جدة مساء أمس الخميس (طالع التفاصيل).

"نجم النصر يعيد اكتشاف نفسه مع الاتحاد ومعذب الأهلي يستغل غياب كريم بنزيما للتألق" .. جُبن يايسله يسقط الراقي في الديربي

الجميل في عالم الساحرة المستديرة، أنها تعطي دائمًا اللاعبين والأندية "فرصة جديدة"؛ لرد الاعتبار وتعويض الهزائم ضد المنافسين (طالع التفاصيل).

موسى ديابي ضد رياض محرز .. غزال الاتحاد يدخل التاريخ فوق أنقاض الأهلي وساحر الجزائر يخاف على قدمه فقط!

الاثنان يلعبان في نفس المركز، الاثنان يتمتعان بالمهارة والسرعة؛ لكن.. أحدهما لا يزال في عز توهجه والثاني أصبح في الأمتار الأخيرة من مسيرته الكروية (طالع التفاصيل).