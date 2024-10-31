"خسر فرصة التعاقد مع مدرب النصر الأسبق!" .. الأهلي يدفع ثمن التأخر في حسم مستقبل ماتياس يايسله

الأهلي يعيش أوقاتًا غير سعيدة مع يايسله..

يبدو أن النادي الأهلي السعودي، سيدفع ثمن "التأخر" في حسم مستقبل الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ بخسارة المدرب تلو الآخر.

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الأنباء تتضارب منذ الأسابيع الأولى من الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، بشأن استمرار يايسله مع الفريق الأهلاوي، أو "إقالته" والتعاقد مع اسم أجنبي بديلًا عنه.

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وبالفعل.. تم ترشيح أكثر من اسم عالمي، على رأسهم البرتغالي روي فيتوريا؛ لخلافة المدير الفني الألماني الشاب، بعد التراجع الكبير في نتائج الأهلي "المحلية"، خلال الموسم الرياضي الحالي.

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وخسر الأهلي لقب السوبر السعودي، قبل أن يودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ32، مع احتلال "المركز الثامن" في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، برصيد 11 نقطة من 8 مباريات.

وبسبب "التأخر" في حسم مستقبل يايسله؛ خسر النادي الأهلي فرصة التعاقد مع فيتوريا، في المستقبل القريب على الأقل؛ حيث يبدو أن المدرب البرتغالي لم يرغب في الانتظار طويلًا.

فيتوريا الذي سبق له تدريب نادي النصر السعودي، في الفترة من يناير 2019 إلى ديسمبر 2020، محققًا معه ثنائية الدوري والسوبر المحلي، وقع على عقوده رسميًا مع فريق باناثانيكوس اليوناني.

باناثانيكوس كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، معلنًا التعاقد مع المدير الفني البرتغالي: "نرحب بفيتوريا كمدرب جديد لنا.. حظًا سعيدًا روي".

جدير بالذكر أن روي فيتوريا البالغ من العمر 54 سنة، لم يكن يرتبط بعقد مع أي فريق قبل التوقيع مع النادي اليوناني، وتحديدًا منذ فبراير من العام الحالي "2024"؛ وذلك بعدما رحل عن تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم.