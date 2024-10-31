اشتباكات بين لاعب الأهلي وثنائي الاتحاد بعد الديربي .. وحقيقة "حرمان" جمهور العميد من حضور المباريات!

الاتحاد حصل على 3 نقاط غالية..

بعد إطلاق صافرة نهاية ديربي جدة الكبير، مساء الخميس، دخل علي مجرشي، ظهير أيمن الأهلي، في "اشتباكات" مع اثنين من محترفي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

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الاتحاد فاز (1-0) على ضيفه الأهلي، بملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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ونشر الإعلامي الرياضي علاء سعيد، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ يظهر "اشتباك" مجرشي مع النجم الجزائري حسام عوار، متوسط ميدان العميد الاتحادي.

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وحسب نفس الفيديو.. يبدو أن الهولندي ستيفن بيرجفاين، جناح نادي الاتحاد، لم يعجبه تصرف ظهير الفريق الأهلاوي مع عوار؛ وذهب لـ"الاشتباك" معه هو الآخر.

وكاد الأمر أن يتطور؛ لولا تدخل عدد من اللاعبين، بالإضافة إلى الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، الذي نجح في إبعاد علي مجرشي.

وعلى جانب آخر.. كشف المحلل التحكيمي عبدالله القحطاني عن حقيقة معاقبة جماهير الاتحاد، بـ"المنع" من حضور مباراة أو أكثر؛ بعد أن قاموا برمي الأكياس التي تم استخدامها في "التيفو"، على أرضية الملعب، خلال الدقائق الأخيرة من عمر الديربي.

القحطاني أوضح في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، أن تصرف جمهور العميد الاتحادي لم يكن مقصودًا؛ حيث أنهم معتادين على رمي "أكياس التيفو"، بعد رفعها مرتين في دقائق مختلفة خلال المباريات.

أيضًا.. أكد المحلل التحكيمي أن رمي هذه "الأكياس"، كان في وقت إيقاف اللعب لـ"شرب المياه"؛ وبالتالي.. لم يتسببوا في تعطيل هجمة للفريق المنافس، على سبيل المثال.

وبالرغم من ذلك.. أعلن عبدالله القحطاني إمكانية دراسة لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لهذه اللقطة؛ قائلًا: "لو حدث وأصدرت عقوبة، لن تتخطى (الغرامة المالية) فقط".

جدير بالذكر أن الاتحاد رفع رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 24، في "المركز الثاني" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق الأهداف عن الهلال "المتصدر"، والذي تنتظره مباراة قوية أمام النصر، مساء اليوم الجمعة، بينما تجمد الأهلي عند النقطة الحادية عشر، في المركز الثامن "مؤقتًا".