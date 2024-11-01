"سيارات ترفيهية بمبلغ جنوني!" .. اتهام مسؤولي الأهلي الأجانب بالتورط في أزمة خطيرة

صلاحيات رئيس الشركة "غير الربحية" خالد العيسى قليلة للغاية أمام جورلي وكونجيرتون..

يُعاني النادي الأهلي السعودي، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، من عديد "الأزمات" على المستويين الفني والإداري؛ وسط هجوم جماهيري عنيف على اللاعبين والمسؤولين.

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مسؤولو الأهلي لم يتعاقدوا مع الصفقات التي طلبها الجهاز الفني للفريق الأول، مع تدهور النتائج "محليًا"؛ بخسارة لقب السوبر السعودي، وتوديع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ32، إلى جانب الاكتفاء بجمع 11 نقطة فقط من 9 مباريات في دوري روشن للمحترفين.

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وفي هذا السياق.. طالب الإعلامي الرياضي عبدالعزيز القرني، بـ"محاسبة" الإنجليزي رون جورلي، الرئيس التنفيذي للأهلي، والمدير الرياضي الويلزي لي كونجيرتون؛ بتهمة إهدار أموال النادي.

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القرني أعلن في تصريحات مع برنامج "إم بي سي في أسبوع"، مساء اليوم الجمعة، رفض جورلي وكونجيرتون جلب "حكام أجانب"، في المباريات التي يستضيفها النادي الأهلي على أرضه ووسط جماهيره؛ على الرغم من أن التكلفة المالية ليست مرتفعة.

وكشف الإعلامي الرياضي عن أنه في الوقت الذي يرفض فيه الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي، جلب "حكام أجانب" للفريق الأهلاوي؛ قاما بشراء سيارات على حساب النادي، بقيمة تتخطى مليون و500 ألف ريال سعودي.

وأشار عبدالعزيز القرني إلى أن جورلي وكونجيرتون، يستخدمان هذه السيارات التي تم شراؤها بأموال النادي الأهلي، في جميع تنقلاتهما ورحلاتهما "الترفيهية" بمدينة جدة.

جدير بالذكر أن الأهلي سقط في فخ الخسارة (0-1) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء أمس الخميس، في ديربي جدة الكبير الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.