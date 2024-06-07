أخبار الأهلي اليوم | فوضى الانتخابات وشكوى اتحاد الكرة .. ويايسله يطلب "استبدال" فيرمينو

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة الموافق 7 من يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق 7 من يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

لم يقتنع به .. يايسله يطلب من الأهلي استبدال روبيرتو فيرمينو بمهاجم آخر!

طلب المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق الأهلي، التخلص من البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة (طالع التفاصيل).

في رسالته إلى الجماهير .. محترف الأهلي يكشف عن مستقبله بطريقة غير مباشرة

وجّه أحد محترفي النادي الأهلي السعودي، "رسالة" إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بمناسبة نهاية موسم 2023-2024 (طالع التفاصيل).

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"سقطة خالد العيسى ورسائل خطيرة من اليوسف ومؤمنة" .. إعلامي يحذر من فوضى انتخابات الأهلي!

أعرب الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، عن استيائه الكبيرة من المشهد في انتخابات الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، وما يشهده النادي في الفترة الأخيرة، مضيفًا أن الأهلي "يتيم" ولا يحظى بضمانة أندية مثل النصر والهلال، اللذين يقف وراءهما أسماء كبيرة تدير وتدعم المشهد (طالع التفاصيل).

الأزمة تتصاعد .. اتحاد الكرة السعودي يقدم شكوى ضد "مرشح الأهلي" بسبب التوثيق

صعد الاتحاد السعودي لكرة القدم، من "معركته" مع أحد الأسماء الأهلاوية الكبرى؛ بسبب أزمة مشروع "التوثيق" (طالع التفاصيل).

"ظهور القائد الجديد ولا حاجة للأجانب في حضرة نجم الأهلي" .. مكاسب السعودية أمام باكستان أكبر من التأهل

حجز منتخب السعودية الأول لكرة القدم، "مقعده" بشكل رسمي، في المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية، المؤهلة إلى كأس العالم 2026 (طالع التفاصيل).

"أسماء معروفة ومواهب ضاعت من برشلونة وريال مدريد" .. يورو 2024 بوابة السعودية لخطف النجوم

البطولات المجمعة للمنتخبات؛ دائمًا ما تكون محط أنظار إدارات وكشافي الأندية المختلفة، حول العالم؛ لـ"اصطياد" أهم اللاعبين وأبرز المواهب الشابة (طالع التفاصيل).