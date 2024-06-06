"أسماء معروفة ومواهب ضاعت من برشلونة وريال مدريد" .. يورو 2024 بوابة السعودية لخطف النجوم

نجوم قد تخطفهم السعودية من "يورو 2024"..

البطولات المجمعة للمنتخبات؛ دائمًا ما تكون محط أنظار إدارات وكشافي الأندية المختلفة، حول العالم؛ لـ"اصطياد" أهم اللاعبين وأبرز المواهب الشابة.

وعلى وقع ذلك.. ستنطلق بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي تستضيفها ألمانيا على أراضيها، في الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 14 يوليو القادم.

لكن.. هذه المرة لن تكون الأندية الأوروبية فقط، هي من تتابع البطولة لـ"اصطياد" اللاعبين؛ فهناك وحش جديد في عالم الساحرة المستديرة، اسمه السعودية.

المملكة العربية السعودية أصبحت بمثابة "البعبع" للأندية الأوروبية؛ خاصة مع الطفرة الهائلة في القطاع الرياضي بالبلاد، والقوة الشرائية الرهيبة، التي حسمت العديد من الصفقات العالمية مؤخرًا.

وبدأت الثورة السعودية في عالم الساحرة المستديرة، في يناير من عام 2023؛ بعد التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لارتداء قميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وأعقب رونالدو، قدوم العديد من الأسماء العالمية؛ وعلى رأسهم: الساحر البرازيلي نيمار جونيور "الهلال"، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما "الاتحاد"، الجزائري رياض محرز "الأهلي"، الجناح السنغالي ساديو ماني "النصر" وغيرهم الكثير.

والصفقات السعودية المرتقبة، لن تقتصر فقط على الأسماء المعروفة؛ حيث هناك توجه لضم أبرز المواهب الشابة، خاصة بعد قرار تسجيل لاعبين اثنين في قائمة كل فريق، تحت الـ23 عامًا.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز الأسماء التي من الممكن للسعودية التعاقد معها، من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"؛ سواء المعروفة أو غير المعروفة، أو حتى المواهب الشابة تحت 23 سنة..