في رسالته إلى الجماهير .. محترف الأهلي يكشف عن مستقبله بطريقة غير مباشرة

ماذا قال محترف الأهلي؟..

وجّه أحد محترفي النادي الأهلي السعودي، "رسالة" إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بمناسبة نهاية موسم 2023-2024.

الأهلي الذي عاد بين الكبار في 2023-2024، أنهى الموسم في "المركز الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ ليضمن المشاركة بشكل رسمي، في بطولتي النخبة الآسيوية وكأس السوبر المحلي، العام الرياضي القادم.

وفي هذا السياق.. أعرب البرازيلي روجر إيبانيز، قلب دفاع النادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة، بموسمه الأول في المملكة العربية السعودية.

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إيبانيز كتب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، مساء اليوم الخميس: "الموسم الماضي، كان مميزًا جدًا بالنسبة لي".

ووعد المدافع البرازيلي، جماهير النادي الأهلي، بتحقيق نتائج أفضل بكثير، في الفترة القادمة؛ في تأكيد غير مباشر على استمراره مع الفريق، وعدم الرحيل.

وهُناك الكثير من اللاعبين الأجانب، ارتبطوا بالرحيل عن النادي الأهلي، في الميركاتو الصيفي القادم؛ ضمن خطة الإحلال والتجديد، استعدادًا لبطولة النخبة الآسيوية، والمنافسة بقوة على لقب الدوري.