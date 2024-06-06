"ظهور القائد الجديد ولا حاجة للأجانب في حضرة نجم الأهلي" .. مكاسب السعودية أمام باكستان أكبر من التأهل

السعودية تكتسح باكستان على أراضيها..

حجز منتخب السعودية الأول لكرة القدم، "مقعده" بشكل رسمي، في المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية، المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

الأخضر السعودي حقق انتصارًا كبيرًا، مساء اليوم الخميس، على مستضيفه باكستان، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية للتصفيات.

وبهذه النتيجة.. عزز منتخب السعودية، صدارته للمجموعة السابعة من التصفيات، برصيد 13 نقطة من 5 مباريات؛ وذلك بـ4 انتصارات وتعادل وحيد، وبدون أي هزيمة.

وتضم المجموعة السابعة من المرحلة الثانية للتصفيات الآسيوية، إلى جانب المنتخب السعودي؛ كلًا من الأردن وطاجيكستان وباكستان.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، من فوز الأخضر السعودي على منتخب باكستان الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس..