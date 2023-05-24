أخبار الأهلي اليوم | شماتة الجمهور واتهامات لوليد معاذ بالتزوير وصراع مع الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق الـ24 من مايو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ24 من مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

لم يفرح باللقب بل شمت في أحدهم! .. جمهور الأهلي ينتقم من منافسه بعد الصعود لدوري روشن

هو وقت الانتقام بالنسبة لجمهور الأهلي السعودي بعد موسم شاق في دوري يلو للدرجة الأولى، إذ لم يعيروا أي اهتمام بتتويج الفريق باللقب. (طالع التفاصيل)

"الأهلي المستفيد الأول من تتويج الاتحاد بلقب الدوري"!

اعتبر الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أن النادي الأهلي؛ سيكون على رأس المستفيدين من تتويج الاتحاد "المحتمل"، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي الحالي 2022-2023. (طالع التفاصيل)

"تمهيدًا لتزوير التاريخ" .. تعامل الأهلي "الغريب" مع تتويجه بدوري يلو يثير الشكوك

انتظر الكثير من الشامتين تغريدة الحساب الرسمي للنادي الأهلي احتفالًا بتتويجه بلقب دوري يلو السعودي للدرجة الأولى، لكن المركز الإعلامي لم يحقق لهم مرادهم، لتبدأ الاتهامات لإدارة وليد معاذ. (طالع التفاصيل)

بعد اتهامه بـ"الجُبن" ومطالبته بالرحيل .. بيتسو موسيماني يرد على هجوم جمهور الأهلي عليه

شبه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي السعودي، نفسه بالصياد الذي يصطاد السمكة الكبيرة دائمًا بعدما أضاف بطولة جديدة لسجله كمدرب، محققًا لقب دوري يلو السعودي للدرجة الأولى، لكنه كان مثيرًا للجدل كما هي العادة. (طالع التفاصيل)

بين "شخصنة" بيتسو موسيماني وسجل مخيب .. الأهلي "البطل" عانى الكثير في دوري يلو

هي لحظة ربما لم يكن ينتظرها جمهور الأهلي، لكنها أتت، منهم من تقبل الوضع بالمشاركة في دوري يلو للدرجة الأولى إلا أن لحظة التتويج بلقبه قاسية، قاسية للغاية. (طالع التفاصيل)

كي لا يلحق بمصير عبد الله الحمدان .. الأهلي يسعى لإنقاذ نجم المنتخب السعودي من "مقبرة الهلال"

إما أننا على موعد جديد مع عبد الله حمدان في الهلال أو أن الأهلي سيظفر بالصفقة، وينقذ نجم المنتخب السعودي من دكة بدلاء محتملة في الزعيم. (طالع التفاصيل)