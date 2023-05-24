"الأهلي المستفيد الأول من تتويج الاتحاد بلقب الدوري"!

هذا ما سيحدث إذا توّج الاتحاد بلقب الدوري!

اعتبر الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أن النادي الأهلي؛ سيكون على رأس المستفيدين من تتويج الاتحاد "المحتمل"، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

الاتحاد يتصدر دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 66 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر "الوصيف"، قبل النهاية بجولتين.

وكتب الفراج في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "فوز الاتحاد بالدوري - لو تحقق -، سيكون له أثر هائل على زياده التفاعل والحضور في ملعب الجوهرة، إضافة إلى تحفيز النادي الأهلي، العائد إلى مكانه الحقيقي بين الكبار؛ لتقديم أفضل ما عنده".

وأضاف الإعلامي الرياضي: "لنترقب موسمًا قويًا مُقبل، مع دوري متنوع وتنافسي.. أهلًا بالكبير الأهلي".

جدير بالذكر أن الراقي الذي هبط لأول مرة في تاريخه، بنهاية الموسم الرياضي الماضي، ضمن العودة رسميًا إلى دوري المحترفين السعودي 2023-2024، بعد عام واحد من الغياب.