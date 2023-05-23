كي لا يلحق بمصير عبد الله الحمدان .. الأهلي يسعى لإنقاذ نجم المنتخب السعودي من "مقبرة الهلال"

الهلال عرض أحد مهاجميه لإتمام الصفقة، والأهلي يفصله شرط واحد عن اللحاق به

إما أننا على موعد مع عبد الله حمدان جديد في الهلال أو أن الأهلي سيظفر بالصفقة، وينقذ نجم المنتخب السعودي من دكة بدلاء محتملة في الزعيم.

الزعيم كان قد تعاقد مع الحمدان قادمًا من الشباب في شتاء 2021م إلا أنه اختفى عن الأنظار بعدها ولم يشارك خلال تلك السنوات إلا في 63 مباراة لدقائق معدودة، سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

ووفقًا لموقع "كووورة" فإن الأهلي ينافس الهلال حاليًا على ضم فراس البريكان؛ مهاجم الفتح والمنتخب السعودي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح "كووورة" أن الهلال عرض انتقال أحد مهاجميه للنموذجي بجانب مبلغ مالي، كي يظفر بخدمات البريكان، وفي المقابل، يضع الأهلي عينه عليه لينقض عليه، حال رفع الإيقاف عنه.

البريكان خاض 28 مباراة في الموسم الجاري من دوري روشن، سجل خلالها 16 هدفًا، وصنع أربعة آخرين.

جدير بالذكر أن الأهلي يمني نفسه بقبول الاتحاد الدولي "فيفا" طلب التدابير الوقتية، ومن ثم رفع قرار حرمانه من التعاقدات لفترتين مقبلتين، إثر تراكم القضايا الخارجية عليه.