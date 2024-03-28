أخبار الأهلي اليوم | سبب غريب وراء التعاقد مع عمر السومة .. ومفاجأة حسين عبد الغني!

SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الخميس 28 مارس 2023

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

لتجنب تكرار سيناريو انتقال محمد الربيعي إلى الهلال .. الأهلي يجدد عقد لاعبه رسميًا

حسم مجلس إدارة شركة النادي الأهلي السعودي "غير الربحية"، مساء أمس الأربعاء، التجديد مع أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي. "اقرأ التفاصيل"

"لا تتوتر وتاخد 6" .. الاتفاق يسخر ويُذكر الأهلي بالماضي الأليم!

أشعل نادي الاتفاق الأجواء قبل ساعات من مواجهة الأهلي، في بطولة دوري روشن السعودي، وذلك بعدما ذكر منافسه بالماضي الأليم! "اقرأ التفاصيل"

الكواليس انكشفت بعد 15 سنة .. مسؤول أهلاوي وراء انتقال حسين عبدالغني إلى النصر!

15 سنة كاملة مرت على تعاقد نادي النصر، مع أسطورة الأهلي ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، حسين عبدالغني. "اقرأ التفاصيل"

مفاجأة | أسرار لأول مرة .. "الزهايمر" سبب تعاقد الأهلي مع عمر السومة

كشف الأمير فهد بن خالد، رئيس النادي الأهلي الأسبق، عن أسرار لأول مرة، في صفقة التعاقد مع الأسطورة السورية عمر السومة. "اقرأ التفاصيل"

"اجتماع وعرض أهلاوي مجنون" .. محاولة أخيرة من الشباب لمنع انتقال نجمه للأهلي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن محاولة أخيرة من نادي الشباب لمنع انتقال نجم وسط الفريق إلى النادي الأهلي، خاصة مع دخوله الفترة الحرة من عقده. "اقرأ التفاصيل"

"أكرم عفيف ونجم قطري آخر" .. أبطال آسيا على رادار دوري روشن السعودي

بدأت أندية دوري روشن السعودي في التحرك من الآن، للتفاوض مع نجوم جدد لضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليتم وضع نجوم المنتخب القطري بطل كأس آسيا ضمن أهدافهم. "اقرأ التفاصيل"