مفاجأة | أسرار لأول مرة .. "الزهايمر" سبب تعاقد الأهلي مع عمر السومة

كواليس صفقة عمر السومة..

SHAHID

كشف الأمير فهد بن خالد، رئيس النادي الأهلي الأسبق، عن أسرار لأول مرة، في صفقة التعاقد مع الأسطورة السورية عمر السومة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

السومة انضم إلى الأهلي في صيف عام 2014، قادمًا من نادي القادسية الكويتي؛ حيث أصبح الهداف التاريخي للفريق الأول محليًا وخارجيًا، قبل الرحيل نهائيًا في 2022.

ابن خالد أوضح في تصريحات مع برنامج "مخيال رمضان"، أنه تلقى اتصالًا من وكيل أعمال كويتي، تربطه علاقة صداقة قوية معه؛ حيث رشح له اسم السومة، لتدعيم خط هجوم الفريق.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأضاف رئيس الأهلي الأسبق: "رفضت الفكرة تمامًا؛ حيث أن ضم لاعب سوري غير معروف، وينشط في دوري ضعيف، كان بمثابة المغامرة الكبيرة".

وأشار الأمير فهد، إلى أن الوكيل الكويتي اتصل به مجددًا بعد 4 أيام، وطلب منه متابعة إحدى مباريات القادسية؛ قائلًا: "بالفعل شاهدت اللقاء؛ حيث أذهلني السومة بالمستوى الذي قدمه".

واعترف فهد بن خالد، بأنه استمر لمدة 3 أيام متواصلة يشاهد فيديوهات صباحًا ومساءً للأسطورة السورية؛ ليقرر بعدها عرض الأمر على البرتغالي فيتور بيريرا، المدير الفني للفريق الأول وقتها؛ لحسم الصفقة.

وأكد على أن بيريرا رفض فكرة التعاقد مع عمر السومة تمامًا؛ خاصة أن المنافسين وقتها وتحديدًا الغريم الاتحادي، كانوا يضمون مهاجمين معروفين، كما أنه له تجارب شخصية فاشلة، مع صفقات مغمورة.

وتابع ابن خالد: "كان من الممكن أن نخسر صفقة السومة.. اتصلت بالوكيل الكويتي، وأخبرته بحكم الصداقة أن لا يتحدث مع أي نادٍ آخر بشأن السومة، وينتظر على أمل إقناع بيريرا".

ولفت فهد بن خالد، إلى أن المدرب البرتغالي قرر الرحيل عن الأهلي، بعد خسارة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في مايو من عام 2014، أمام الشباب (0-3)؛ بسبب معاناة والدة زوجته من "الزهايمر"، وضرورة التواجد بجانبها.

وشدد ابن خالد، على أنه استغل رحيل بيريرا وعدم وجود مدرب للفريق، واجتمع مع عددٍ من أعضاء الشرف وإداريي النادي، ونجح في إقناعهم بالتعاقد مع السومة على مسؤوليته الخاصة؛ وهو ما حدث بالفعل.

SHAHID