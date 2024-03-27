لتجنب تكرار سيناريو انتقال محمد الربيعي إلى الهلال .. الأهلي يجدد عقد لاعبه رسميًا

الأهلي يحافظ على أحد لاعبي الفريق الأول..

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حسم مجلس إدارة شركة النادي الأهلي السعودي "غير الربحية"، مساء اليوم الأربعاء، التجديد مع أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

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الأهلي خسر في الفترة القليلة الماضية، عددًا من نجوم الفريق الأول؛ آخرهم الحارس الدولي محمد الربيعي، الذي انتقل إلى نادي الهلال السعودي، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024"؛ بعد نهاية عقده.

وفي هذا السياق.. أعلن النادي الأهلي في بيانٍ رسمي عبر حسابه بمنصة "إكس"، تجديد عقد اللاعب عبدالرحمن الصانبي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم.

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وكشف الراقي، عن أن الصانبي البالغ من العمر 23 سنة، وقع على عقودٍ جديدة تربطه بالفريق الأول؛ لمدة 4 سنواتٍ إضافية.

جدير بالذكر أن عبدالرحمن الصانبي، أحد أبناء النادي الأهلي؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود للفريق الأول عام 2022.

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