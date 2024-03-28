"اجتماع وعرض أهلاوي مجنون" .. محاولة أخيرة من الشباب لمنع انتقال نجمه للأهلي

الأهلي في سباق مع نادٍ آخر لضم نجم الوسط

SHAHID

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن محاولة أخيرة من نادي الشباب لمنع انتقال نجم وسط الفريق إلى النادي الأهلي، خاصة مع دخوله الفترة الحرة من عقده.

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الحديث عن حسين القحطاني نجم وسط الليوث الذي رفض عرض ناديه لتجديد عقده في يناير الماضي، وقد دخل الفترة الحرة بالفعل حيث سيُصبح لاعبًا حرًا بنهاية يونيو المقبل.

الصحيفة ذائعة الصيت في السعودية أكدت تدخل عضو ذهبي في الشباب في المفاوضات بعد علمه بوصول عرض رسمي مجنون للاعب من النادي الأهلي.

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العضو الذهبي، وحسب الصحيفة، تواصل مع القحطاني وطلب منه وضع شروطه الخاصة لتجديد عقده حتى يعرضها على النادي ويُقرب المسافات بين الطرفين ويُجدد العقد، وذلك في محاولة أخيرة منه لمنع انتقال اللاعب إلى جدة.

مسؤولو النادي الأهلي اجتمعوا مع وكيل اللاعب بالفعل بعد دخوله الفترة الحرة من عقده وقد قدموا له عرضًا رسميًا ضخمًا من الناحية المالية، لكن الرياضية أكدت أن التوقيع لم يتم بعد خاصة مع وجود نادٍ من دوري يلو يُنافس الراقي على صاحب الـ29 عامًا.

القحطاني الذي لعب للهلال والفيصلي في الفئات السنية وانضم للشباب عام 2000 رفض عرضين من ناديه لتجديد عقده آخرهما في يناير الماضي.

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