أخبار الأهلي اليوم | حارس جديد يطارده الراقي وشرط وحيد لضم نجم الزمالك وأزمة الانتخابات

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأحد الموافق الـ18 من يونيو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأحد، الموافق الـ18 من يونيو 2023م، وما يدور حول الفريق.

لا وقت لإهداره بعد الأهلي .. فريق عربي جديد يتعاقد مع بيتسو موسيماني رسميًا

يريد المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني التجهيز سريعًا للموسم الجديد 2023-2024م، لذلك لم يهدر الكثير من الوقت، وأعلن عن وجهته الجديدة بعد يومين فقط من رحيله عن الأهلي السعودي. (طالع التفاصيل)

بعد غضب الجمهور ضد بطل العالم السابق .. الأهلي يستهدف ضم إدوارد ميندي

يبحث النادي الأهلي عن التعاقد مع حارس مرمى خلال الوقت الحالي، من أجل تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد 2023-24، حيث دخل الراقي في مفاوضات مع السنغالي إدوارد ميندي. (طالع التفاصيل)

لأول مرة .. رياض محرز يتحدث عن مستقبله بعد عرض الأهلي الضخم

أثار النجم الجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، الجدل بشأن انتقاله إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الصيف الحالي. (طالع التفاصيل)

بديل راموس في الأهلي؟ .. عرض سعودي ضخم لمدافع برشلونة

تلقى أحد نجوم نادي برشلونة الإسباني، عرضًا سعوديًا ضخمًا؛ للانضمام إلى كوكبة نجوم دوري روشن للمحترفين، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024. (طالع التفاصيل)

الأزمات تطارد الأهلي حتى في الانتخابات .. 8 طعون تهدد الرئيس المرتقب

يبدو أن الأزمات أصبحت مُلازمة للأهلي، حتى بعد نهاية الموسم الرياضي؛ وهذه المرة في الانتخابات الجارية حاليًا، لاختيار رئيس مجلس إدارة لمؤسسة النادي "غير الربحية". (طالع التفاصيل)

زيزو يوافق على الانتقال إلى الأهلي بشرط وحيد!

فتح مسؤولو الأهلي السعودي، خط مفاوضات مكثف مع النجم المصري أحمد سيد زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك؛ لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)