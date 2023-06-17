لأول مرة .. رياض محرز يتحدث عن مستقبله بعد عرض الأهلي الضخم

رياض محرز يتحدث لأول مرة بعد عرض النادي الأهلي

أثار النجم الجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، الجدل بشأن انتقاله إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الصيف الحالي.

محرز تلقى عرضًا سعوديًا ضخمًا، للانضمام إلى الأهلي، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024؛ وسط تضارب في الأنباء بشأن اقتراب حسم الصفقة أو صعوبتها.

وقال محرز ردًا على أنباء انتقاله إلى الأهلي: "متبقي عامين في عقدي مع سيتي، بالإضافة إلى مباراتين مع منتخب الجزائر، قبل الذهاب إلى الإجازة الصيفية".

وبالتالي.. فتح النجم الجزائري البالغ من العمر 32 سنة، الباب أمام جميع الاحتمالات بشأن مستقبله؛ حيث لم يقم بنفي الانتقال إلى قلعة الراقي، خلال تصريحاته لوسائل الإعلام.

جدير بالذكر أن رياض محرز، يلعب في صفوف مانشستر سيتي منذ صيف 2018؛ حيث سجل 78 هدفًا وصنع 59 آخرين، خلال 236 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.