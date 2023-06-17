هل تتعطل انتخابات النادي الأهلي بعد التطورات الصادمة الأخيرة؟

يبدو أن الأزمات أصبحت مُلازمة للأهلي، حتى بعد نهاية الموسم الرياضي؛ وهذه المرة في الانتخابات الجارية حاليًا، لاختيار رئيس مجلس إدارة لمؤسسة النادي "غير الربحية".

وزارة الرياضة دعت إلى انتخابات جديدة في مؤسسات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي "غير الربحية"؛ بعد نقل 75% من أسهم هذا الرباعي، إلى صندوق الاستثمار السعودي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضة"، تم تقديم 8 طعون على قائمة خالد العيسى وأعضاء مجلس إدارته؛ بسبب ما تم اعتباره مخالفات قانونية.

العيسى هو المرشح الوحيد حاليًا في انتخابات قلعة الراقي، بعد استبعاد جميع القوائم المنافسة، وحال قبول الطعون المقدمة ضده، سيدخل النادي في حسابات معقدة، لعدم وجود البديل؛ ما قد يؤدي إلى تأجيل اختيار مجلس الإدارة الجديد، أو تزكية شخصٍ بعينه.

جدير بالذكر أن اللجان المختصة ستنظر في الطعون، اليوم السبت، على أن يتم الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين في الـ20 من يونيو الجاري، قبل الدعوة إلى الجمعية العمومية بعدها بـ48 ساعة؛ وفقًا للجدول الزمني الذي كشفت عنه وزارة الرياضة.