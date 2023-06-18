لا وقت لإهداره بعد الأهلي .. فريق عربي جديد يتعاقد مع بيتسو موسيماني رسميًا

بعد الأهلي المصري والأهلي السعودي، وجهة عربية جديدة لبيتسو موسيماني

يريد المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني التجهيز سريعًا للموسم الجديد 2023-2024م، لذلك لم يهدر الكثير من الوقت، وأعلن عن وجهته الجديدة بعد يومين فقط من رحيله عن الأهلي السعودي.

موسيماني غادر الراقي في 15 من يونيو الجاري بعد فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين، وقرار عدم تفعيل بند التمديد لموسم جديد تلقائيًا بعد حسم الصعود لدوري يلو السعودي للدرجة الأولى.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أعلن نادي الوحدة الإماراتي تعاقده مع موسيماني، لقيادة الفريق الموسم المقبل، دون الكشف عن مدة التعاقد.

الوحدة كان قد انتهى الموسم الماضي من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، متأخرًا بفارق نقطتين عن الوصيف "العين"، وخمس نقاط عن البطل "شباب الأهلي".

جدير بالذكر أن موسيماني كان قد نجح في العبور بالأهلي بسلام من موسمه الشاق في دوري يلو، وحقق لقب البطولة في النهاية لأول مرة في تاريخ النادي الجداوي، لكن البحث عن مدرب عالمي دفع المسؤولين السعوديين للاستغناء عنه.