أخبار الأهلي اليوم | تأجيل مواجهة جديدة .. وقلق في الهلال قبل الكلاسيكو

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 24 من أبريل 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء الموافق 24 من أبريل 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"معجزة ليستر وإنقاذ سمعة جوارديولا" .. عجائب رياض محرز الخمس تقرب الأهلي من حلمه الضائع

في 21 فبراير من عام 1991، وُلِد واحد من أفضل النجوم العرب عبر التاريخ؛ وهو الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي حاليًا (طالع التفاصيل).

"تعويض الأهلي عن أزمة كلاسيكو الهلال!" .. تحديد مواعيد آخر 4 جولات في الدوري السعودي

أعلنت لجنة المسابقات بالرابطة المحترفة، مساء اليوم الأربعاء، عن "المواعيد الجديدة" للجولات الأربعة الأخيرة، من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024 (طالع التفاصيل).

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قبل كلاسيكو الاتحاد وقمة الأهلي .. كشف مدة غياب سالم الدوسري "المحتملة" عن الهلال

بعد الوداع الآسيوي.. تضع جماهير نادي الهلال السعودي، يدها على قلبها حاليًا؛ خوفًا من غياب سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم، لفترة طويلة عن الملاعب (طالع التفاصيل).

هنيئًا للعين لكن .. عفوَا الهلال ليس كالاتحاد وعضوا أصابع الندم على ضياع نجم الأهلي!

"الحلم السعودي تبخر والمعجزة الإماراتية تحققت".. هكذا يُمكن وصف قمة الهلال والعين الكبرى، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024 (طالع التفاصيل).

"ارتبط اسمه بالانتقال إلى الهلال" .. تشيلسي يوافق على بيع نجمه للسعودية واللاعب يتخذ قراره!

وافق نادي تشيلسي الإنجليزي، على "الاستغناء" عن أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، إلى المملكة العربية السعودية، في الانتقالات الصيفية القادمة (طالع التفاصيل).

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