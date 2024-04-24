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أحمد مجدي

موعد مباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

الرياض v الأهليدوري روشن السعوديالرياضالأهلي

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الرياض في الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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سيكون الأهلي على موعد مع مواجهة قوية ضد الرائد ضمن مباريات الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

الأهلي يحل ضيفًا على الرياض في مباراة يطمح من خلالها في الانتصار ومواصلة تأمين حصوله على المركز الثالث خلف النصر والهلال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

المباراة التالية

ما موعد مباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الخميس 25 أبريل 2024 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر..

ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الرياض - الأهليالخميس 25 ابريل 2024،
21:00 السعودية
20:00 مصر		SSCالأمير فيصل بن فهد

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب ماتياس يايسله المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 5-3-2

حراسة المرمىإدوارد ميندي
خط الدفاععلي مجرشي - روجر إيبانيز - فهد الحمد - بسام الحريجي - عبدالله العمار
خط الوسطسميحان النابت - رياض محرز - ألان سان ماكسيمان
خط الهجومفراس البريكان - روبرتو فيرمينو

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