أخبار الأهلي اليوم | إيبانيز يأسر قلوب الجماهير .. ورياض محرز يُثير الجدل!

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 19 أكتوبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت 19 أكتوبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"فراس البريكان الحل وليس محرز أو توني" .. 10 دقائق أمام الخليج تكشف عن "مُنقذ يايسله" الوحيد في الأهلي!

"إذا أردت أن تنقذ رقبتك؛ فإن الحل الوحيد هو المهاجم الدولي السعودي فراس البريكان".. هذه هي الرسالة التي يجب أن تصل إلى الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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الخليج ضد الأهلي | دونيس عرف خطة يايسله وفشل في إيقافه .. هدية اتحادية قلبت الموازين وحافظت على تاريخ الراقي!

وأخيرًا، استعاد الأهلي طريق انتصاراته في دوري روشن السعودي، بعد السقوط أمام القادسية والهلال، ليستعيد الراقي توازنه بفوز كبير على مضيفه الخليج بنتيجة (3-0)، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في مباراة الجولة السابعة من المسابقة. "اقرأ التفاصيل"

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"تخلصنا من أمور لا تنصفنا" .. ماتياس يايسله يرد على دفاع نجوم الأهلي ويصف إصابة لاعبه بالمعقدة!

كشف الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، إزاء أنباء دفاع لاعبي الراقي عنه في الأوقات الحرجة، خاصة بعدما كان مرشحًا للرحيل عن النادي، خلال الفترة الماضية. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "أعطى ظهره لمدرب الأهلي!" .. رياض محرز يثير الجدل بـ"لقطة جديدة" مع ماتياس يايسله

أثار النجم الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، الجدل بـ"لقطة جديدة" مع مدربه الألماني الشاب ماتياس يايسله. "اقرأ التفاصيل"

"عبر الزمان سنمضي معًا" .. إيبانيز يردد نشيد الأهلي بالعربية ويأسر قلوب الجماهير

أظهر البرازيلي روجير إيبانيز، مدافع الأهلي السعودي، درجة كبيرة من الانتماء لفريق، خلال مباراته الأخيرة أمام الخليج. "اقرأ التفاصيل"