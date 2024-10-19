"عبر الزمان سنمضي معًا" .. إيبانيز يردد نشيد الأهلي بالعربية ويأسر قلوب الجماهير

البرازيلي يفاجئ الجماهير...

أظهر البرازيلي روجير إيبانيز، مدافع الأهلي السعودي، درجة كبيرة من الانتماء لفريق، خلال مباراته الأخيرة أمام الخليج.

وساهم إيبانيز بشكل مؤثر في خروج الأهلي بشباك نظيفة، خلال فوزه على الخليج (3-0)، مساء أمس الجمعة، في افتتاح الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، مقطع فيديو يظهر فيه إيبانزي وهو يقف بجوار زميله فرانك كيسيه، أثناء غناء جماهير الأهلي في مدرجات ملعب الأمير محمد بن فهد، النشيد الخاص بالراقي.

وحرص إيبانيز على ترديد الهتاف مع الجماهير باللغة العربية، حيث أظهرت قراءة الشفاه أنه يغني معهم وتحديدًا مع المقطع الحماسي في الختام، حيث قال: "وعبر الزمان سنمضي معًا".

ويعتبر إيبانيز من اللاعبين المقربين لجماهير الأهلي منذ انضمامه للفريق في صيف 2023، قادمًا من روما الإيطالي، نظرًا لما يقدمه من إضافة كبيرة للفريق، حيث بدأ الموسم بشكل مميز ولعب 9 مباريات مع الراقي، واستطاع أن يسجل هدفًا ويقدم تمريرتين حاسمتين.

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واستفاد الأهلي من ثلاثية فراس البريكان وإيفان توني ووميريح ديميرال في شباك الخليج، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما تجمد الضيوف عند في المركز الـ12 بـ7 نقاط.