"فراس البريكان الحل وليس محرز أو توني" .. 10 دقائق أمام الخليج تكشف عن "مُنقذ يايسله" الوحيد في الأهلي!

"العازف" يعود لهوايته المفضلة..

"إذا أردت أن تنقذ رقبتك؛ فإن الحل الوحيد هو المهاجم الدولي السعودي فراس البريكان".. هذه هي الرسالة التي يجب أن تصل إلى الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي.

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البريكان البالغ من العمر 24 سنة، بدأ مسيرته الكروية في عملاق الرياض النصر، قبل أن ينتقل إلى الفتح السعودي صيف 2021، ثم النادي الأهلي في ميركاتو 2023.

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وأبدع البريكان، خلال الموسم الرياضي الماضي 2023-2024، مسجلًا 19 هدفًا في 34 مباراة رسمية بمختلف المسابقات؛ ليكون الهداف الأول للاعبين السعوديين.

وبصفة عامة.. يعتبر المهاجم الأهلاوي الشاب؛ هو أفضل مساهم في الأهداف بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، خلال السنوات الأربع الأخيرة، أي منذ موسم 2020-2021.

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وساهم البريكان في 65 هدفًا "تسجيل وصناعة"، متفوقًا على ساحر الهلال سالم الدوسري، الذي شارك في 54 هدفًا، وجناح النصر الحالي عبدالرحمن غريب "42 مساهمة".

فراس البريكان هو "الحل وليس محرز أو توني"

لكن.. مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، اتخذ يايسله قرارًا غريبًا للغاية؛ عندما غيّر من مركز فراس البريكان، ليلاعبه كـ"جناح أيسر" بدلًا من المهاجم الصريح.

هُنا.. ظهرت معاناة البريكان الكبيرة؛ حيث فشل المهاجم الدولي السعودي في تسجيل أي هدف خلال الموسم الرياضي الرياضي الحالي، مكتفيًا بصناعة وحيدة في 8 مباريات.

ظل هذ الوضع قائمًا؛ حتى بداية الشوط الثاني من مباراة الأهلي ومستضيفه الخليج، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

في هذه المباراة.. بدأ البريكان كـ"جناح أيسر" أيضًا؛ ولكنه عاد مع بداية الشوط الثاني إلى مركزه الأصلي كـ"قلب هجوم"، إلى جانب الإنجليزي إيفان توني.

عودة اللاعب الشاب إلى مركزه الطبيعي؛ جاءت بعد التبديل الذي أجراه يايسله، بإخراج لاعب الوسط زياد الجهني وإدخال البرازيلي روبرتو فيرمينو، بدلًا منه.

هذا التبديل أعقبه تغيير في المراكز داخل أرضية الملعب؛ حيث توجه الإسباني جابري فيجا إلى الجناح الأيسر، مع لعب فيرمينو تحت قلبي الهجوم البريكان وتوني.

واحتاج فراس البريكان إلى "10 دقائق فقط"، بعد عودته إلى المركز الذي يحبه؛ ليسجل هدف التقدم للأهلي، ويفتح الباب أمام الفريق؛ لتحقيق انتصار كبير (3-0) على الخليج.

هدف البريكان جاء بعد تحرك رائع داخل منطقة الجزاء؛ حيث استقبل عرضية توني الرأسية إلى داخل الشباك، وذلك باتخاذه "خطوة" قبل مدافعي الفريق المنافس؛ ما يؤكد فاعليته الكبيرة أمام المرمى.

وعلى الرغم من تسجيل توني هدفًا، في مباراة الأهلي والخليج؛ إلا أن اللاعب لم يقدم - حتى الآن - المستوى المأمول منه، وسط استمرار الأداء السيئ من الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

كل ذلك يؤكد شيئًا واحدًا.. يايسله في يده سلاحًا كبيرًا قد ينقذ رقبته، وهو الدولي السعودي فراس البريكان، خاصة في ظل مستويات باقي المهاجمين؛ ولكن بشرط أن يضعه في مركزه الأساسي.

جدير بالذكر أن مستقبل يايسله لايزال على المحك؛ وذلك بعد النتائج السيئة في دوري روشن 2024-2025، إلى جانب خسارة لقب السوبر السعودي، وتوديع كأس خادم الحرمين، من دور الـ32.