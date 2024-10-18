"تخلصنا من أمور لا تنصفنا" .. ماتياس يايسله يرد على دفاع نجوم الأهلي ويصف إصابة لاعبه بالمعقدة!

بعد اكتساح الخليج بثلاثية..

كشف الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، إزاء أنباء دفاع لاعبي الراقي عنه في الأوقات الحرجة، خاصة بعدما كان مرشحًا للرحيل عن النادي، خلال الفترة الماضية.

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وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على مضيفه الخليج بنتيجة (3-0)، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، ليقفز إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، برصيد 10 نقاط.

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وقال يايسله، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن الجميع فريق واحد ويعمل سنويًا، وكذلك يواجهون التحديات، وعليهم الاستمرار في هذا التكاتف من أجل مصلحة الفريق.

وذكرت أنباء أن اللاعبين في غرفة خلع الملابس، يرفضون تحميل يايسله، مسؤولية النتائج السيئة في المباريات الماضية، بعد خسارته أمام القادسية (0-1) والهلال (1-2)، في الجولتين الخامسة والسادسة، فيما يسود انقسام في الإدارة حول مصير المدرب الألماني والذي كان قريبًا من الإقالة خلال فترة التوقف الدولي، قبل أن تستقر الإدارة على استمراره، لعدم التوصل لاتفاق مع مدرب جديد.

وتطرق مدرب الأهلي للحديث بشأن إصابة المحور البرازيلي أليكساندر جوميز، ردًا على سؤال صحيفة "الشرق الأوسط"، قائلًا إن إصابة اللاعب معقدة، ولقد من البوادر الإيجابية أنه شارك مؤخرًا في جزء من تدريبات الفريق، ويتم متابعة وضع اللاعب وفي انتظار عودته، علمًا بأن اللاعب عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية، خلال الأيام الماضية، بعد غيابه بسبب آلام الحوض.

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ونوه يايسله بأن كل مباراة تُلعب على عدة تفاصيل، والأهلي خسر مباراتين في الشرقية قبل فوزه على الخليج، بسبب تفاصيل، بينما أكد المدرب الألماني أن فريقه تخلص من عدة أمور لا تنصفه بناءً على أدائه.