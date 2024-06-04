Casemiro Manchester United 2023-24Getty
تامر أبو سيدو

أخبار الأهلي اليوم | النصر يتقدم في سباق كاسيميرو، وعودة الداعم الكبير للمشهد الرياضي

الأهليدوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 4 يونيو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 4 يونيو 2024

الجمهور يستخدم منصة إكس جيدًا

رسالة من إدوارد ميندي إلى جماهير الأهلي..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بونو "الحارس الأفضل" في الملاعب السعودية..

"من الخاسر" اللاعب أم النادي؟..

كواليس جديدة في الأهلي..

بعد تحقيق إنجاز التأهل لدوري النخبة الآسيوية..

النصر والأهلي في صراع على لاعب الوسط البرازيلي

ماذا قدم نجوم (يورو 2024) في الملاعب السعودية؟

النادي التركي ليس الوحيد الراغب في ضم اللاعب

إعلان