ماذا قدم نجوم (يورو 2024) في الملاعب السعودية؟

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، في نسختها السابعة عشرة التي تستضيفها دولة ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويحقق دوري روشن السعودي، مشاركة تاريخية في بطولة اليورو 2024، حيث يُنتظر تواجد 15 محترفًا في المملكة، في قوائم المنتخبات الأوروبية المشاركة في البطولة.

ويعد النصر أكثر الأندية السعودية المشاركة في بطولة اليورو المُقبلة، بـ4 لاعبين، وهم الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو وأوتافيو، والكرواتي بروزوفيتش والإسباني إيمريك لابورت، فيما يشارك الهلال بالثنائي الصربي ميتروفيتش وسيرجي سافيتش، مع البرتغالي روبن نيفيش، كما يلعب ثنائي الاتفاق، الهولندي جورجينيو فينالدوم والإسكتلندي جاك هيندري، فضلًا عن نجم الاتحاد نجولو كانتي مع فرنسا، ومدافع الأهلي التركي ميريح ديميرال.

وتتسع قائمة نجوم دوري روشن في بطولة اليورو، بالبلجيكي يانيك كاراسكو، لاعب الشباب، كما يشارك الأخدود وضمك بالثنائي الروماني أندري بوركا ونيكولاي ستانشيو، ويلعب ممثل الأخدود، أيضًا، سولومون كفيركفيليا مع جورجيا التي تشارك للمرة الأولى.

ونستعرض في النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز اللقطات التي قدمها نجوم اليورو في البطولات السعودية خلال موسم 2023-2024..