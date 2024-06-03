بعد التعاقد مع مورينيو .. فنربخشة يضع نجم الأهلي على رأس أولوياته في سوق الانتقالات

النادي التركي ليس الوحيد الراغب في ضم اللاعب

يبدو أن فنربخشة عازم على بناء فريق قوي الموسم القادم، إذ فجر أول قنابل سوق الانتقالات مبكرًا بالتعاقد مع المدرب جوزيه مورينيو، وبعده وضع نجم دفاع الأهلي على رأس أولوياته لدعم الفريق.

صحيفة صباح التركية أفادت أن وصيف الدوري التركي قرر إعادة المدافع تشالار سوينجو إلى أتلتيكو مدريد بانتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري، والذي كان قد ضمه في يناير الماضي.

وأفادت الصحيفة أن مسؤولي النادي اختاروا مدافع الأهلي، ميريح ديميرال، لدعم الدفاع، مشيرة إلى أن المفاوضات بدأت معه بالفعل ومن المتوقع أن تنتهي بشكل إيجابي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المدافع صاحب الـ26 عامًا كان قد فضل الانتقال إلى الفريق السعودي الصيف الماضي على العودة إلى ناديه التركي الذي نشأ وترعرع بين صفوفه، ولكن موسمه لم يكن جيدًا تمامًا بسبب الإصابات التي أبعدته عن اللعب كثيرًا.

يُشار إلى أن فنربخشة ليس النادي الوحيد المهتم بالمدافع التركي، بل أكدت عدة مصادر إيطالية رغبة ميلان في ضمه هذا الصيف بعدما حاول وفشل في ذلك خلال يناير الماضي.