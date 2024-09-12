أخبار الأهلي اليوم | الراقي يدعم رواية النصر في مفاجأة مدوية وتورط فراس البريكان في أزمة

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق الـ12 من سبتمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الخميس الموافق الـ12 من سبتمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"لم أكن هدافًا بالصدفة!" .. إيفان توني يكشف سر موافقته على الأهلي ويفاجئ الجماهير بـ"اللغة العربية"

كشف المهاجم الإنجليزي إيفان توني، عن سر "موافقته" على عرض الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، خلال صيف العام الحالي. (طالع التفاصيل)

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الكلمة الأخيرة .. حسم مصير مشاركة رياض محرز مع الأهلي في كلاسيكو النصر

حسم الجهاز الطبي بالنادي الأهلي السعودي، "مصير" النجم الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم، من كلاسيكو المملكة الكبير أمام عملاق الرياض النصر. (طالع التفاصيل)

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لعنة العرض السعودي مستمرة .. فينيسيوس "يلعب باسمه" ويثير القلق في ريال مدريد

لا يزال الحديث جاريًا بشأن العرض السعودي، الذي تزامن مع تراجع مستويات الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، وأحد أبرز المُرشحين للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية (بالون دور 2024). (طالع التفاصيل)

"لؤي مشعبي حاول مساعدتي في أزمة ملعب الجوهرة" .. رئيس الأهلي يكشف مفاجأة الاتحاد المدوية!

يبدو أن ملعب الجوهرة المشعة، لم يكن صراعًا بين قطبي جدة، بل تمحورت أزمة الأهلي مع رابطة دوري المحترفين، وهذا ما كشف عنه خالد العيسى، رئيس المؤسسة الأهلاوية، قائلًا إن الاتحاد حاول مساعدته بشأن تلك الأزمة. (طالع التفاصيل)

بعد غضب النصر .. الأهلي يفضح الشباب في صفقة انتقال متعب الحربي إلى الهلال باعترافات قوية

فجر خالد العيسى؛ رئيس النادي الأهلي السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل حول ضياع صفقة الظهير الأيسر المحلي متعب الحربي على ناديه، موضحًا أنه تعرض للخداع من قبل إدارة نادي الشباب. (طالع التفاصيل)

"تعمدنا تسريب الفيديو" .. سر تفضيل الأهلي لإيفان توني على أوسيمين

كشف خالد العيسى رئيس الأهلي عن كواليس مفاوضات ناديه مع الإنجليزي إيفان توني والنيجيري فيكتور أوسيمين؛ مهاجم نابولي الإيطالي المعار حديثًا لجلطة سراي التركي، من أجل ضم أحدهما خلال صيف 2024. (طالع التفاصيل)

"فراس البريكان سبب أزمة بعد رحيل ماكسيمين" .. خالد العيسى يحل لغز ميركاتو الأهلي ويكشف حقيقة مفاوضات فينيسيوس

حل خالد العيسى رئيس الأهلي، لغز ميركاتو ناديه الأبرز برحيل الفرنسي آلان سان ماكسيمين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. (طالع التفاصيل)

خالد العيسى: اسألوا "الصندوق" عن استثناءات فهد بن نافل ومن يهاجمني غير أهلاوي!

رفض خالد العيسى رئيس الأهلي، الرد على سبب منح فهد بن نافل رئيس الهلال استثناءات في الصلاحيات عن باقي الأندية، متحدثًا عن غضب الجماهير ضده. (طالع التفاصيل)